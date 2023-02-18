Рогов рассказал о грабеже населения в Запорожской области украинскими военными

По словам чиновника, ВСУ, выдавая себя за защитников, «нещадно грабят» область. Рогов подчеркнул, что украинские военные осознают: в скором времени им придется бежать и спасать свои жизни.

Член главного совета администрации добавил, что жители подконтрольного Киеву Запорожья стремятся избежать встречи с украинскими солдатами и прячутся при их появлении.

Между тем представитель российских спецслужб заявил, что боевой дух ВСУ на Запорожском направлении подавлен, противник допускает возможность оставить позиции.

