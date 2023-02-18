Рогов рассказал о грабеже населения в Запорожской области украинскими военными
Украинские военные усилили грабеж местного населения в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
По словам чиновника, ВСУ, выдавая себя за защитников, «нещадно грабят» область. Рогов подчеркнул, что украинские военные осознают: в скором времени им придется бежать и спасать свои жизни.
Член главного совета администрации добавил, что жители подконтрольного Киеву Запорожья стремятся избежать встречи с украинскими солдатами и прячутся при их появлении.
Между тем представитель российских спецслужб заявил, что боевой дух ВСУ на Запорожском направлении подавлен, противник допускает возможность оставить позиции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru