Родителей съевшего метадон двухлетнего ребенка оштрафовали на 500 рублей
В Екатеринбурге родителям двухлетнего мальчика, который отравился тяжелым наркотиком - метадоном - дали штраф на 500 рублей по административной статье. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.
Родители заявили, что якобы не приносили наркотики домой, но признались, что принимают их. Жизни ребенка сейчас ничего не угрожает.
Маму и папу привлекли к ответственности по административной статье о неисполнении родительских обязанностей, максимальное наказание по которой - штраф в размере 500 рублей.
Похожая ситуация произошла в подмосковном Красногорске. В конце ноября двухлетняя девочка попала в больницу после отравления метадоном. Ее мать призналась, что не знает, как наркотик попал в дом, ведь, по ее словам, в семье никто не употребляет наркотики. При этом муж был неоднократно судим за кражу и хранение запрещенных веществ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru