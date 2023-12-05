Родителей съевшего метадон двухлетнего ребенка оштрафовали на 500 рублей

Родители заявили, что якобы не приносили наркотики домой, но признались, что принимают их. Жизни ребенка сейчас ничего не угрожает.

Маму и папу привлекли к ответственности по административной статье о неисполнении родительских обязанностей, максимальное наказание по которой - штраф в размере 500 рублей.

Похожая ситуация произошла в подмосковном Красногорске. В конце ноября двухлетняя девочка попала в больницу после отравления метадоном. Ее мать призналась, что не знает, как наркотик попал в дом, ведь, по ее словам, в семье никто не употребляет наркотики. При этом муж был неоднократно судим за кражу и хранение запрещенных веществ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

