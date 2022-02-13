РФПИ: «Спутник V» — самая используемая вакцина в Мехико против коронавирусу
Российским препаратом «Спутник V» делают 40 процентов всех вакцинаций от коронавируса COVID-19 в столице Мексики. Об этом заявил глава Цифрового агентства общественных инноваций Мехико Эдуардо Кларк.
Эти данные РФПИ приводит в своем Telegram-канале.
Сообщается, что более 3 млн жителей Мехико привиты российской вакциной. Также в столице Мексики решили в качестве универсального бустера использовать российский однокомпонентный препарат «Спутник Лайт» для вакцинации возрастной группы 30-39 лет. Чего ранее не делали.
Также РФПИ напоминает, что в январе были опубликованы результаты уникального сравнительного исследования 12 специалистов Института им. Спалланцани, который является — ведущим в Италии в сфере инфекционных заболеваний, и девяти российских ученых. Международная группа исследователей пришла к выводу, что «Спутник V» показал более чем в два раза выше титр вируснейтрализующих антител к омикрон-штамму по сравнению с двумя уколами вакцины Pfizer.
Ранее академик РАН Александр Гинцбург в беседе с «Радио 1» рассказал, что комиссия ВОЗ приедет 23 февраля в учреждения России, которые занимаются производством вакцины «Спутник V» и будут взаимодействовать с РФПИ и Минздравом по поводу регистрации вакцины.
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