РФ с 4 февраля ограничивает въезд иностранцев из Китая

Исключение, согласно решению правительства, составят граждане государств – членов ЕЭС, а также экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих российский вид на жительство.

Российскому МИД поручено уведомить КНР о принятом решении, подчеркнув его временный характер.

Ранее распоряжением правительства была перенесена дата проведения Российского инвестиционного форума в Сочи, который был запланирован на 12-14 февраля. Новая дата мероприятия пока неизвестна.

