РФ с 4 февраля ограничивает въезд иностранцев из Китая
Россия ограничивает с 4 февраля въезд с территории Китая иностранных граждан. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Исключение, согласно решению правительства, составят граждане государств – членов ЕЭС, а также экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих российский вид на жительство.
Российскому МИД поручено уведомить КНР о принятом решении, подчеркнув его временный характер.
Ранее распоряжением правительства была перенесена дата проведения Российского инвестиционного форума в Сочи, который был запланирован на 12-14 февраля. Новая дата мероприятия пока неизвестна.
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