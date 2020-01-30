Режиссёра «Ассы» разбил инсульт из-за многомиллионного иска Минкульта

Советский и российский режиссер Сергей Соловьев попал на больничную койку после ареста счетов из-за многомиллионного долга перед министерством культуры, который образовался за десять лет. Об этом сообщает издание Mash со ссылкой на анонимный источник.

Согласно его данным, Соловьеву в 2009 году из бюджета было выделено 25,5 миллиона рублей для съёмки нового фильма с участием французского комика Пьера Ришара. Однако в производство картина так и не была запущена. Сначала пришлось ждать, когда выздоровеет Ришар. Затем тяжело заболел, а в феврале 2018 года скончался сын режиссера — актер Дмитрий Соловьев, отмечает Газета.ру.

В итоге, Минкультуры надоело ждать и выставило Народному артисту РФ счет в 36 миллионов рублей. В сумму включены просрочка и штраф. Судебные приставы арестовали счета Серея Соловьева и его компании «Линия кино». Вскоре, 20 января этого года режиссёра срочно госпитализировали с инсультом.

