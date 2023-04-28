Режиссер заявила об аншлаге на фильме «Булгаков. Этот мир – мой!» в рамках ММКФ
Фестиваль дает возможность режиссерам высказаться и донести свой фильм до экрана, отметила в эфире НСН Светлана Астрецова.
Фильм «Булгаков. Этот мир — мой!» выйдет в прокат по России 15 мая, на Московском международном кинофестивале он собрал полный зал, рассказала режиссер, участник 45-го юбилейного ММКФ Светлана Астрецова в пресс-центре НСН.
«Все мои документальные фильмы, а у меня уже четыре работы, участвовали в кинофестивале. Фильмы о культуре, истории всегда очень интересуют кинофестиваль. Показы всегда очень хорошо проходили, с аншлагами, были полные залы. У нас прекрасно прошла премьера, был аншлаг, было некуда сесть, такое внимание очень приятно. Кинофестиваль дает возможность режиссерам высказаться, найти своего зрителя, помогает донести свой фильм до экрана. Фильм выйдет в прокат по России 15 мая в день рождения Михаила Булгакова», - сказала Астрецова.
В свою очередь кинокритик Давид Шнейдеров в пресс-центре НСН рассказал, что фильм «Булгаков. Этот мир — мой!» действительно собрал полный зал и назвал это «фантастикой».
«У Светланы был феерический, наполненный зал, я давно не видел Белый зал Дома кино забитым до отказа. Там не было свободных мест! То, что сделала Света – фантастика!», - сказал Шнейдеров.
Ранее Давид Шнейдеров в пресс-центре НСН заявил, что среди фильмов на Московском международном кинофестивале удачными были картина «Булгаков. Этот мир — мой!», китайский фильм «В храме Шаолинь» и «Михаил Горшенев. Легенда о «Короле и Шуте».
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