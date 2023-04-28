Режиссер заявила об аншлаге на фильме «Булгаков. Этот мир – мой!» в рамках ММКФ

Фильм «Булгаков. Этот мир — мой!» выйдет в прокат по России 15 мая, на Московском международном кинофестивале он собрал полный зал, рассказала режиссер, участник 45-го юбилейного ММКФ Светлана Астрецова в пресс-центре НСН.

«Все мои документальные фильмы, а у меня уже четыре работы, участвовали в кинофестивале. Фильмы о культуре, истории всегда очень интересуют кинофестиваль. Показы всегда очень хорошо проходили, с аншлагами, были полные залы. У нас прекрасно прошла премьера, был аншлаг, было некуда сесть, такое внимание очень приятно. Кинофестиваль дает возможность режиссерам высказаться, найти своего зрителя, помогает донести свой фильм до экрана. Фильм выйдет в прокат по России 15 мая в день рождения Михаила Булгакова», - сказала Астрецова.