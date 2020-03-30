Режим самоизоляции для всех москвичей продлили до 14 апреля

Режим обязательной самоизоляции для всех москвичей, введенный с понедельника, 30 марта, будет действовать до 14 апреля, Как отмечает Интерфакс, об этом заявили в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.

Напомним, накануне Сергей Собянин объявил, что с 30 марта в Москве вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей города, вне зависимости от возраста. Согласно принятому решению, покидать квартиру можно будет только для обращения за экстренной медицинской помощью, в случае прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса бытового мусора, отмечают Дни.ру.

Также стало известно, что в ближайшее время в столице будет разработана специальная система пропусков. Покидать квартиры можно будет при наличии такого пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы.