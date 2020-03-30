Режим самоизоляции для всех москвичей продлили до 14 апреля
Режим обязательной самоизоляции для всех москвичей, введенный с понедельника, 30 марта, будет действовать до 14 апреля, Как отмечает Интерфакс, об этом заявили в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.
Напомним, накануне Сергей Собянин объявил, что с 30 марта в Москве вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей города, вне зависимости от возраста. Согласно принятому решению, покидать квартиру можно будет только для обращения за экстренной медицинской помощью, в случае прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса бытового мусора, отмечают Дни.ру.
Также стало известно, что в ближайшее время в столице будет разработана специальная система пропусков. Покидать квартиры можно будет при наличии такого пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы.
Ранее НСН писала, что во время самоизоляции необходимо установить четкий режим питания, чтобы не набрать лишних килограммов. Об этом рассказала врач-диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.
По словам специалиста, человек, вынужденно находящийся все время дома должен каждую неделю контролировать свой вес и следить, чтобы потребляемые калории соответствовали энергетическим затратам.
Если весы показывают недельную прибавку в весе около 500 граммов, значит, питание нужно пересмотреть. Скорее всего, необходимо исключить или уменьшить в рационе количество сладкого, мучного и жирного.
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