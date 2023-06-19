Рестораторы добровольно устраняют 90% случаев нарушений при размещении летних кафе
Рестораторы стали устранять нарушения при размещении летних кафе в Москве в два раза чаще. Об этом рассказал глава Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.
Ведомство контролирует соблюдение правил и требований к сезонным объектам.
«Для недопущения правонарушений и оперативного их устранения активно проводится профилактическая работа. Благодаря чему в этом году в 90,5% случаев рестораторы приняли меры и добровольно устранили нарушения при размещении летних кафе», - заявил он.
На сегодняшний день специалисты выявили 288 нарушений, 128 кафе были установлены незаконно ,123 превысили разрешенную площадь, еще 37 не соответствовали ситуационному плану, рассказал Бобров.
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