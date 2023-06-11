Решетников назвал сроки появления электронных туристических виз
Министр экономического развития Максим Решетников обозначил сроки запуска системы электронных туристических виз для въезда в Россию, сообщает РИА Новости.
Крайним сроком запуска системы глава Минэкономразвития назвал 15 июля 2023 года. Об этом министр заявил в ходе встречи с представителями туристического бизнеса в рамках форума «Путешествуй!».
По его словам, при подготовке системы было много вопросов с МВД и Минцифры.
«Но все вопросы отработаны, поэтому ждем запуска», - добавил Решетников.
Власти Абхазии приняли решение штрафовать туристов в купальнике или с голым торсом. Нарушители заплатят шесть тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru