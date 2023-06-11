Решетников назвал сроки появления электронных туристических виз

Крайним сроком запуска системы глава Минэкономразвития назвал 15 июля 2023 года. Об этом министр заявил в ходе встречи с представителями туристического бизнеса в рамках форума «Путешествуй!».

По его словам, при подготовке системы было много вопросов с МВД и Минцифры.

«Но все вопросы отработаны, поэтому ждем запуска», - добавил Решетников.

Власти Абхазии приняли решение штрафовать туристов в купальнике или с голым торсом. Нарушители заплатят шесть тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».

