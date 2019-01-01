Реформировать хотят не МВД, а 228-й статью Уголовного кодекса

Обращение на имя главы государства и премьер-министра члена Российской академии наук Андрея Воробьева публикует «Лента.ру». Ученый призывает Владимира Путина и Дмитрия Медведева пересмотреть все уголовные дела по статьям 228, 228.1 и 229 УК РФ. Почти треть всех заключенных в России отбывает срок по статьям о наркотиках, - отмечает автор обращения, задавая вопрос: «кто еще мог быть незаконно арестован, был невинно осужден, получил несопоставимое с виной наказание по этим статьям?» Проблема «репрессивной наркополитики», по мнению академика, должна решаться «радикальной реформой системы уголовного преследования за преступления, связанные с наркотиками».

Смягчить санкцию по 228-й статье предложили на днях в Госдуме. Как заявил РИА Новости депутат Николай Брыкин, разработанный законопроект ожидает отзыва правительства. Возможное смягчение законодательства в этой сфере намерены обсудить и в Совете Федерации, - сказал, в свою очередь, председатель комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас. По его словам, сенаторы в курсе «общественного запроса» на изменение 228-й статьи.

Другое дело, что желание парламентариев смягчить наказание по одной конкретной статье не решает вопрос ее использования в качестве «дубинки» для неугодных, будь то журналист или участник бизнес-конфликта, одну из сторон которого неформально поддерживает кто-то в полиции. То, что практика подбрасывать наркотики в российской полиции не нова и широко распространена, подтвердил в интервью «Ленте.ру» на условиях анонимности следователь, много лет ведущий уголовные дела в отношении полицейских, пойманных на этом. По его словам, «подбрасывают, как правило, по двум причинам: либо вымогают деньги, либо закрепляют недостаточные доказательства». Причиной такого положения вещей собеседник издания считает «прогнившую насквозь систему».

Целесообразность реформирования МВД в свете «дела Голунова» пока не обсуждается, - заявил в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Обобщать ситуацию на основе одного дела было бы неверно. Но, безусловно, предстоит его проанализировать, а главное - дождаться результатов следствия, которое будет проводиться», полагает представитель Кремля. Обращение академика РАН с призывом о пересмотре всех приговоров по статьям о наркотиках президент, по словам Пескова, пока не видел.



