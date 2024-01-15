Рэпер T-Sav получил два пожизненных срока за песню с признанием в убийстве

По данным СМИ, суд признал исполнителя виновным в убийстве двух человек. Помимо показаний ключевого свидетеля, частью доказательств по делу выступил и клип на песню рэпера.

По версии следствия, T-Sav убил бандита и студента. Первое преступление стало результатом «разборок» между двумя бандами.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы отправил под арест рэпера Ислама Закирова, который во время рэп-баттла заявил о желании избить беременную русскую женщину, сообщает «Радиоточка НСН».



