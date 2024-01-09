Ремонт и шоппинг: За что себя ругали россияне в 2023 году

Опрос показал, что лишь 28% россиян в 2023 году не совершали безрассудных поступков. При этом 8% респондентов в прошлом году ругали себя за спонтанные действия. Среди 1,6 тысячи опрошенных 4% респондентов считают своей самой большой авантюрой вступление в отношения и ремонт. Еще 3% россиян в 2023 году незапланированно отправились в путешествия, сообщает агентство со ссылкой на исследование.

Также около 2% корят себя за безответственное отношение к здоровью и вредные привычки. Столько же сожалеет о внезапном решении заняться экстремальным видом спорта или взять кредит, сообщает агентство, ссылаясь на исследование. При этом мужчины (31%) чаще ругали себя за избыточный шоппинг или экстрим. Женщины (28%) же чаще жалели о новой стрижке или путешествиях, следует из исследования SuperJob.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на опрос «Россельхозбанка» сообщала о том, что 46% россиян не откладывают деньги на непредвиденные траты. Также 13,4% опрошенных граждан не могут планировать расходы из-за импульсивных покупок.