Ректора «Шанинки» поместили в больницу «Матросской тишины»

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергей Зуев помещен в больницу «Матросской тишины», медики оценивают его состояние как удовлетворительное. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления ФСИН.

В сообщении также отмечается, что информация ряда СМИ о том, что Зуев находится в предынфарктном состоянии и с трудом передвигается по СИЗО, не соответствует действительности. Во ФСИН утверждают, что ректор находится под наблюдением врачей и медицинская помощь ему оказывается в полном объеме.