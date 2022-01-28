Ректора «Шанинки» поместили в больницу «Матросской тишины»
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергей Зуев помещен в больницу «Матросской тишины», медики оценивают его состояние как удовлетворительное. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления ФСИН.
В сообщении также отмечается, что информация ряда СМИ о том, что Зуев находится в предынфарктном состоянии и с трудом передвигается по СИЗО, не соответствует действительности. Во ФСИН утверждают, что ректор находится под наблюдением врачей и медицинская помощь ему оказывается в полном объеме.
В декабре Мосгорсуд оставил в силе решение нижестоящей инстанции, продлившей Зуеву содержание под стражей до 7 марта.
По версии следствия, Зуев, находясь в должности директора Института общественных наук РАНХиГС, вступил в сговор с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и экс-замгендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгением Заком для хищения денег вуза. Ущерб оценивается в 20 миллионов рублей.
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека в ноябре просил не заменять домашний арест ректора «Шанинки» Сергею Зуеву на содержание под стражей в следственном изоляторе. Такое обращение глава СПЧ Валерий Фадеев направил Генеральному прокурору и председателю Следственного комитета.
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