Ректор ВГИКа опроверг сообщения о своей болезни

Ректор Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК) Владимир Малышев опроверг сообщения о своей госпитализации, передает «Интерфакс».

СМИ: Ректор ВГИКа Малышев попал в больницу с COVID-19

Ранее СМИ сообщили, что Малышева якобы госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Отмечалось, что ректор ВГИКа находится в состоянии средней тяжести.

«Слухи о моей тяжелой болезни и тяжелом состоянии несколько преувеличены. Я вполне здоров, работаю, сегодня на выезде, не в институте», — заявил Малышев.

Ректор института кинематографии подчеркнул, что «никаких ковидов» у него нет.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОпровержениеБолезнь
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