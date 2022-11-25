Ректор ВГИКа опроверг сообщения о своей болезни

Ранее СМИ сообщили, что Малышева якобы госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Отмечалось, что ректор ВГИКа находится в состоянии средней тяжести.

«Слухи о моей тяжелой болезни и тяжелом состоянии несколько преувеличены. Я вполне здоров, работаю, сегодня на выезде, не в институте», — заявил Малышев.

Ректор института кинематографии подчеркнул, что «никаких ковидов» у него нет.

