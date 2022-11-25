Ректор ВГИКа опроверг сообщения о своей болезни
Ректор Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК) Владимир Малышев опроверг сообщения о своей госпитализации, передает «Интерфакс».
Ранее СМИ сообщили, что Малышева якобы госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Отмечалось, что ректор ВГИКа находится в состоянии средней тяжести.
«Слухи о моей тяжелой болезни и тяжелом состоянии несколько преувеличены. Я вполне здоров, работаю, сегодня на выезде, не в институте», — заявил Малышев.
Ректор института кинематографии подчеркнул, что «никаких ковидов» у него нет.
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