Рейтинг лучших школ России возглавил лицей №31 Челябинска

Вторую строчку в рейтинге занял Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) МГУ. Физтех-лицей имени П.Л. Капицы (Долгопрудный), возглавлявший список в 2025 году, опустился на третью строчку.

Также в ТОП-5 лучших школ страны вошли Физико-математическая школа Тюмени и московский лицей «Вторая школа». Они расположились в рейтинге на четвёртом и пятои местах, соответственно.

Отмечается, что список составлялся на основе данныхо количестве выпускников школ, зачисленных в 2024 и 2025 годах на очную форму обучения в вузы на первый курс бакалавриата или специалитета.

Ранее Московский государственный университет (МГУ) имени Ломоносова возглавил составленный RAEX рейтинг лучших вузов России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

