Рейтинг лучших школ России возглавил лицей №31 Челябинска
Рейтинг 300 лучших школ России в 2026 году возглавил физико-математический лицей №31 Челябинска. Как сообщает RT, список был составлен агентством RAEX
Вторую строчку в рейтинге занял Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) МГУ. Физтех-лицей имени П.Л. Капицы (Долгопрудный), возглавлявший список в 2025 году, опустился на третью строчку.
Также в ТОП-5 лучших школ страны вошли Физико-математическая школа Тюмени и московский лицей «Вторая школа». Они расположились в рейтинге на четвёртом и пятои местах, соответственно.
Отмечается, что список составлялся на основе данныхо количестве выпускников школ, зачисленных в 2024 и 2025 годах на очную форму обучения в вузы на первый курс бакалавриата или специалитета.
Ранее Московский государственный университет (МГУ) имени Ломоносова возглавил составленный RAEX рейтинг лучших вузов России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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