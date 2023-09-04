Регистрация участников конкурса «Это у нас семейное» началась 4 сентября
Регистрация участников конкурса «Это у нас семейное», проводимого в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей», началась 4 сентября 2023 года. В нем могут принять участие команды от четырех родственников, в которых есть представители не менее трех поколений. Победителям вручат сертификаты на улучшение жилищных условий, также участники смогут выиграть путешествие по России и множество призов от партнеров.
Запуск конкурса анонсировал 1 сентября президент России Владимир Путин в ходе открытого урока «Разговор о важном». По словам лидера страны, соревновательный проект на уровне семей станет в России чрезвычайно востребованным и интересным. Глава государства особо подчеркнул, что речь идет о семьях с детьми.
«Хотелось бы, чтобы в проекте принимали участие представители различных поколений семей. Нужно показывать, как семья развивается, как передаются знания от поколения к поколению, как передаются наши традиционные семейные ценности, какова значимость семьи в нашем обществе и в поддержании традиционных ценностей, на которых стоит все наше государство», — отметил Путин.
За несколько часов заявки на участие в конкурсе отправили свыше ста семей из 64 российских регионов. К ним присоединились их родственники из Белоруссии, Молдовы и Египта. Самым младшим конкурсантам исполнилось шесть лет, а самому старшему участнику конкурса 101 год. Самой большой командой, отправившей заявку, стала семья Плотниковых из Оренбургской области: в ней 10 человек — четверо взрослых и шестеро детей.
По словам гендиректора АНО «Россия – страна возможностей», ректора Президентской Академии (РАНХиГС) Алексея Комиссарова, создатели и участники конкурса сделают все, чтобы уникальный проект «Это у нас семейное» стал по-настоящему народным. Задача проекта, отметил он, — соединяя поколения, укрепить семью общими интересами. Залог успеха конкурса, считает Комиссаров, в сплоченности, вере в добрые традиции и стремлении создавать крепкие и дружные семьи.
Регистрация участников конкурса продлится до 4 ноября 2023 года. Соревнование состоит из нескольких этапов, в том числе дистанционного этапа и окружных полуфиналов. Он завершится летом следующего года большим финалом в Москве. Участниками заключительного этапа станут 300 семей.
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