Редких краснокнижных птиц заметили в Серебряном бору

В Серебряном бору обнаружены редкие краснокнижные виды пернатых. Специалисты Мосприроды заметили семейство камышницы, несколько речных крачек, хохлатую чернеть с выводком, а также серую цаплю. Об этом сообщает городской Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Как уточняет АГН «Москва», в Красной книге Москвы камышнице, именуемой также болотной курочной, присвоена третья категория редкости. Увидеть её довольно сложно — птица скрытна и пуглива. Речная крачка более редкая – ей присвоена вторая категория. Эта птица - родственница чайки, она чрезвычайно ловко добывает рыбу.

Ещё одна редко встречающаяся в столичном регионе птица - серая цапля. Пищевой рацион у неё состоит в основном из рыбы, иногда ест лягушек и мелких грызунов.

