Ребенка со спецкреслом не пустили на борт самолета в Крыму
На борт самолета, следующего из Симферополя в Екатеринбург, не пустили 10-летнего ребенка с ДЦП на специальном кресле. Об этом сообщает управление СК Крыма.
По данным следователей, семья улетела, однако мать мальчика была вынуждена все три часа во время полета держать сына на коленях. Бортпроводник отказался взять в салон кресло, на котором передвигается ребенок.
По словам матери ребенка, ранее они неоднократно совершали авиаперелеты, однако подобная ситуация произошла впервые. Сотрудники Крымского следственного отдела на транспорте начали проверку инцидента.
В ходе проверки следователи оценят действия персонала при оказании услуг и соблюдении прав ребенка, страдающего тяжелым заболеванием.
В июле президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дети с инвалидностью и сопровождающие их лица получили право на внеочередное обслуживание в магазинах, кафе и различных учреждениях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru