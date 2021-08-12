Разведслужбы США не выработали единую версию происхождения COVID-19

Разведслужбы США спустя три месяца расследований происхождения коронавируса не смогли прийти к единой версии, сообщил CNN.

Отмечается, что расследование, инициированное американским президентом Джо Байденом, близится к завершению, уже подготовлен секретный отчет.

Американские разведслужбы анализировали массив генетических данных о вирусах, которые изучались в Уханьском институте, передает RT.

Эксперт заявил о существовании вируса SARS-CoV-2 в мире с 2013 года

При этом одни специалисты предполагают, что вирус возник в лаборатории в Ухане, другие настаивают на естественном происхождении коронавируса.

Ранее в центре «Вектор», разработавшем российскую вакцину «ЭпиВакКорона», заявили об отсутствии доказательств искусственного происхождения COVID-19.

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ФОТО: pixabay.com
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