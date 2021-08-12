Разведслужбы США не выработали единую версию происхождения COVID-19
Разведслужбы США спустя три месяца расследований происхождения коронавируса не смогли прийти к единой версии, сообщил CNN.
Отмечается, что расследование, инициированное американским президентом Джо Байденом, близится к завершению, уже подготовлен секретный отчет.
Американские разведслужбы анализировали массив генетических данных о вирусах, которые изучались в Уханьском институте, передает RT.
При этом одни специалисты предполагают, что вирус возник в лаборатории в Ухане, другие настаивают на естественном происхождении коронавируса.
Ранее в центре «Вектор», разработавшем российскую вакцину «ЭпиВакКорона», заявили об отсутствии доказательств искусственного происхождения COVID-19.
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