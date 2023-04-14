Разработка московской компании поможет выявить подделки оконной продукции
В оконную индустрии России впервые внедрили систему цифровой аутентификации изделий, созданную резидентом «Технополис Москва», сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
По его словам, система функционирует на базе RFID-технологии, способной автоматически идентифицировать предмет через радиосигнал. Таким образом, всю информацию об изделии можно получить посредством сканирования NFC-метки.
Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев уточнил, что производитель поставил порядка миллиона NFC-меток для маркировки оконных изделий. Отмечается, что метка содержит в себе всю необходимую информацию для подтверждения оригинальности изделия.
Руководитель группы управления проектами RFID и ИТ компании Александр Хижин отметил, что система NFC-меток сейчас очень актуальна для российских потребителей, так как на рынке присутствует много контрафакта.
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