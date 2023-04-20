Работу полиции предложили оценивать через опрос на «Голуслугах»
Необходимо повышать доверие россиян к сотрудникам полиции, иначе ситуация с насилием в отношении представителей властей будет ухудшаться, отметил в эфире НСН Михаил Пашкин.
Число россиян, осужденных за применение насилия в отношении представителей власти, кратно возросло из-за неуважения к полиции, заявил председатель Московского регионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин в интервью НСН.
Ранее сообщалось, что число людей, осужденных за применение насилия к представителям власти, стало максимальным за последние шесть лет. Это следует из статистики судебного департамента при Верховном суде за 2022 год. Всего по статье 318 УК РФ в прошлом году осудили 8261 человека против 7523 в 2021 году. По словам Пашкина, необходимо повышать доверие россиян к сотрудникам полиции.
«Никакими репрессивными мерами это не остановить. Нужно повышать доверие к сотрудникам полиции. Как это делать, сказано в законе о полиции. Там есть статья, где сказано, что одним из основных критериев оценки деятельности полиции является мнение населения. Хотя бы раз спросите мнение населения, например голосованием на «Госуслугах» или голосованием на выборах… Поставьте отдельную урну. Если большинство людей окажутся недовольны работой полиции, значит начальника территориального отдела полиции нужно увольнять за недоверие. И тогда они будут делать все, чтобы завоевать доверие граждан», - резюмировал Пашкин.
Так, по сравнению с 2021 годом выросло и число осужденных по части 2 и 3 статьи 321 УК (применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы). По части 2 в 2022 году осудили 341 человека, против 257 годом ранее. По части 3 приговор вынесли в отношении 35 человек, против 26 в 2021 году, сообщает «Радиоточка НСН».
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