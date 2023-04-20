Работу полиции предложили оценивать через опрос на «Голуслугах»

«Никакими репрессивными мерами это не остановить. Нужно повышать доверие к сотрудникам полиции. Как это делать, сказано в законе о полиции. Там есть статья, где сказано, что одним из основных критериев оценки деятельности полиции является мнение населения. Хотя бы раз спросите мнение населения, например голосованием на «Госуслугах» или голосованием на выборах… Поставьте отдельную урну. Если большинство людей окажутся недовольны работой полиции, значит начальника территориального отдела полиции нужно увольнять за недоверие. И тогда они будут делать все, чтобы завоевать доверие граждан», - резюмировал Пашкин.

Так, по сравнению с 2021 годом выросло и число осужденных по части 2 и 3 статьи 321 УК (применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы). По части 2 в 2022 году осудили 341 человека, против 257 годом ранее. По части 3 приговор вынесли в отношении 35 человек, против 26 в 2021 году, сообщает «Радиоточка НСН».

