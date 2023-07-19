Раненную при атаке на Крымский мост девочку будут лечить в Москве
Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил, что девочку, которая пострадала при атаке на Крымский мосту, перевезут в Москву, сообщает РИА Новости.
Он уточнил, что медицинскую эвакуацию организовывают специалисты Федерального центра медицины катастроф, а также врачи Краснодарского края.
«Девочка... будет доставлена для продолжения лечения в Москву, в ведущее детское федеральное учреждение. Её состояние стабильно», - заключил Кузнецов.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате атаки на Крымский мост, которая произошла 17 июля, погибла супружеская пара из Новооскольского округа региона. Их дочь выжила, у неё ранения средней тяжести, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru