Раненную при атаке на Крымский мост девочку будут лечить в Москве

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил, что девочку, которая пострадала при атаке на Крымский мосту, перевезут в Москву, сообщает РИА Новости.

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Он уточнил, что медицинскую эвакуацию организовывают специалисты Федерального центра медицины катастроф, а также врачи Краснодарского края.

«Девочка... будет доставлена для продолжения лечения в Москву, в ведущее детское федеральное учреждение. Её состояние стабильно», - заключил Кузнецов.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате атаки на Крымский мост, которая произошла 17 июля, погибла супружеская пара из Новооскольского округа региона. Их дочь выжила, у неё ранения средней тяжести, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
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