Ранее пропавшего экс-директора НИИ вакцин Дмитрия Трухина арестовали
Бывший директор Санкт-Петербургского научно-исследовательного института вакцин и сывороток ФМБА Виктор Трухин арестован, сообщили в суде Санкт-Петербурга.
Там добавили, что Трухина подозревают по статье ч.4 ст.160 УК РФ (растрата). Следствие считает, что он причинил НИИ вакцин и сывороток ущерб на сумму почти 437 млн рублей. Уточняется, что задержанный сотрудничает со следствием.
Ранее он считался пропавшим. Дочь Трухина обратилась в полицию Москвы с заявлением о пропаже. Женщина уточнила, что последний раз виделась с отцом 3 сентября. На следующий день он перестал выходить на связь.
Трухина уволили из института 4 сентября после проверки в сфере противодействия коррупции. Были выявлены нарушения в финансово-хозяйственной деятельности.
В мае генерального директора центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рината Максютова уволили с поста из-за утраты доверия, передает «Радиоточка НСН».
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