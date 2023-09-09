Ранее пропавшего экс-директора НИИ вакцин Дмитрия Трухина арестовали

Там добавили, что Трухина подозревают по статье ч.4 ст.160 УК РФ (растрата). Следствие считает, что он причинил НИИ вакцин и сывороток ущерб на сумму почти 437 млн рублей. Уточняется, что задержанный сотрудничает со следствием.

Ранее он считался пропавшим. Дочь Трухина обратилась в полицию Москвы с заявлением о пропаже. Женщина уточнила, что последний раз виделась с отцом 3 сентября. На следующий день он перестал выходить на связь.



Трухина уволили из института 4 сентября после проверки в сфере противодействия коррупции. Были выявлены нарушения в финансово-хозяйственной деятельности.



В мае генерального директора центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рината Максютова уволили с поста из-за утраты доверия, передает «Радиоточка НСН».

