Ракова: В Симуляционном центре группы приступили к обучению профессиональному уходу
В Симуляционном центре Москвы начались занятия по профессиональному уходу, для слушателей доступны 16 образовательных программ. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ракова рассказала о новой образовательной программе по высокотехнологичным методам диагностики в Кадровом центре Депздрава
Она отметила, что, в частности, можно обучиться профессии «Сиделка». По словам Раковой, обучаться профессиональному уходу смогут сотрудники учреждений социальной защиты Москвы и жители города, которые ухаживают за своими близкими.
Заммэра подчеркнула, что для обычных горожан разработаны тренинги, которые продолжаются от 8 до 16 часов. Таким образом, каждый образовательный курс разработан для того, чтобы предоставить слушателю не только теорию, но и полезные практические знания.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru