Ракова: В Симуляционном центре группы приступили к обучению профессиональному уходу

Она отметила, что, в частности, можно обучиться профессии «Сиделка». По словам Раковой, обучаться профессиональному уходу смогут сотрудники учреждений социальной защиты Москвы и жители города, которые ухаживают за своими близкими.

Заммэра подчеркнула, что для обычных горожан разработаны тренинги, которые продолжаются от 8 до 16 часов. Таким образом, каждый образовательный курс разработан для того, чтобы предоставить слушателю не только теорию, но и полезные практические знания.

