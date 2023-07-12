Ракова: В Симуляционном центре группы приступили к обучению профессиональному уходу

В Симуляционном центре Москвы начались занятия по профессиональному уходу, для слушателей доступны 16 образовательных программ. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ракова рассказала о новой образовательной программе по высокотехнологичным методам диагностики в Кадровом центре Депздрава

Она отметила, что, в частности, можно обучиться профессии «Сиделка». По словам Раковой, обучаться профессиональному уходу смогут сотрудники учреждений социальной защиты Москвы и жители города, которые ухаживают за своими близкими.

Заммэра подчеркнула, что для обычных горожан разработаны тренинги, которые продолжаются от 8 до 16 часов. Таким образом, каждый образовательный курс разработан для того, чтобы предоставить слушателю не только теорию, но и полезные практические знания.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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