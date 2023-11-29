Ракова: В Москве лимфаденопатию впервые начали выявлять сервисы ИИ
В столице начал работу новый сервис искусственного интеллекта (ИИ), который находит на КТ органов грудной клетки увеличенные лимфатические узлы. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что продолжается активное внедрение нейросети в ежедневную практику московского здравоохранения. По словам Раковой, внутригрудная лимфаденопатия чаще всего выявляется именно томографическими методами, поэтому технологии компьютерного зрения здесь выступают как незаменимый помощник врача-рентгенолога.
Заммэра уточнила, что такие технологии позволяют сократить время диагностики и кратно повысить ее точность. Она добавила, что почти все компьютерные томограммы органов грудной клетки в Москве обрабатываются с помощью ИИ-сервисов.
Так, алгоритмы размечают области патологий цветовыми подсказками на компьютерной томограмме. Нейросеть автоматически делает измерения, необходимые рентгенологу для подготовки заключения, и составляет описание.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru