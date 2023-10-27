Ракова: в Москве число выявленных онкозаболеваний ЖКТ на нулевой и ранней стадиях увеличилось почти в 2 раза
Число выявленных онкологических заболеваний органов желудочно-кишечного тракта на нулевой и ранней стадиях увеличилось почти вдвое благодаря созданию в Москве в 2021-2022 годах трех специализированных эндоскопических центров с самым современным оборудованием. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Как отметила вице-мэр, злокачественные новообразования органов ЖКТ — одно из самых распространенных заболеваний, которое может долго не проявлять себя. Раннее выявление таких состояний позволяет своевременно начать лечение и иногда удалить новообразование во время диагностики, избавив пациента от операции и химиотерапии в дальнейшем.
«Чтобы обеспечить москвичей качественной диагностикой, с 2021 по 2022 год мы создали три эндоскопических центра. Первый специализированный центр для проведения гастроскопии и колоноскопии мы организовали на базе ГКБ имени С.П. Боткина, второй — в ГКБ имени В.М. Буянова, третий — в Московском многопрофильном клиническом центре "Коммунарка"», — рассказала Ракова.
Благодаря новейшему оборудованию было выявлено более 4 тысяч злокачественных новообразований, почти 2,8 тысяч — на ранних стадиях. В 70% случаев при обследовании раннюю и нулевую стадии выявили у пациентов впервые. Всего в трех центрах провели почти 250 тысяч исследований.
Эндоскопические центры благодаря единой цифровой платформе работают во взаимодействии с амбулаторным блоком. Необходимые исследования проводятся пациентам из групп риска, в том числе с предраковыми состояниями и заболеваниями ЖКТ, онкозаболеваниями органов пищеварения в семейном анамнезе. Записаться на процедуру можно через поликлинику, на порталах сайтах mos.ru и emias.info, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».
Специалисты проводят все манипуляции в комфортных условиях под внутривенной седацией. В зависимости от размера новообразования удаляют прямо на месте или направляют пациента на стационарное хирургическое лечение. Биоматериал отправляют на гистологические, молекулярно-генетические и иммуногистохимические исследования в одну из специализированных патоморфологических лабораторий. Результаты анализов будут доступны врачу городской поликлиники и самому пациенту, если онкологического или воспалительного заболевания не выявлено, человек останется на диспансерном наблюдении. При обнаружении злокачественного новообразования врач-онколог будет наблюдать пациента, закрепленного в центре амбулаторной онкопомощи: на базе больницы имени С.П. Боткина, клинического научного центра имени А.С. Логинова, клинической онкологической больницы № 1, городской онкобольницы № 62, ММКЦ «Коммунарка».
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