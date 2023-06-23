Ракова: Участники Школы родственного ухода смогут посетить встречи для взаимной поддержки

В проекте «Школа родственного ухода» открываются группы взаимоподдержки, там участники смогут рассказать о трудностях ухода за тяжелобольным родственником и получить поддержку от людей с похожей жизненной ситуацией. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она сообщила, что на встречах с участниками проекта будет участвовать преподаватель, который будет исполнять роль консультанта. По словам Раковой, создание таких групп взаимоподдержки было желанием самих слушателей «Школы родственного ухода».

Ракова отметила, что за полтора года школу прошли свыше 1,2 тысячи москвичей. Заммэра подчеркнула, что горожане обучились правильному уходу за своими близкими в домашних условиях.

