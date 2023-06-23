Ракова: Участники Школы родственного ухода смогут посетить встречи для взаимной поддержки
В проекте «Школа родственного ухода» открываются группы взаимоподдержки, там участники смогут рассказать о трудностях ухода за тяжелобольным родственником и получить поддержку от людей с похожей жизненной ситуацией. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она сообщила, что на встречах с участниками проекта будет участвовать преподаватель, который будет исполнять роль консультанта. По словам Раковой, создание таких групп взаимоподдержки было желанием самих слушателей «Школы родственного ухода».
Ракова отметила, что за полтора года школу прошли свыше 1,2 тысячи москвичей. Заммэра подчеркнула, что горожане обучились правильному уходу за своими близкими в домашних условиях.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Волгоградской области более 60 тыс. человек остались без воды
- Путин сменил послов России в Гвинее и Мьянме
- На Украине пройдут учения на случай ЧП на Запорожской АЭС
- Клубы НХЛ отказались от акций в поддержку ЛГБТ перед матчами
- Минпромторг опроверг сообщения о переносе МАКС
- В Москве на перегоне МЦК подожгли железнодорожное оборудование
- Группа «Ария» озвучила детскую сказку
- Собянин сообщил о скором завершении строительства еще одного участка МСД
- Авиасалон МАКС захотели перенести на 2024 год
- Макрон: Россия играет невыгодную международному сообществу роль
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru