Ракова: Темпы вакцинации в Москве «неадекватны» в нынешней ситуации

Темпы вакцинации от коронавируса являются неадекватными по отношению к ситуации с заболеваемостью в Москве. Об этом заявила заммэра столицы Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия-24».

Штамм «омикрон» выявили уже в 72 регионах России

По ее словам, ревакцинация в Москве проходит намного лучше, чем первичная вакцинация. Ракова напомнила, что те, кто не вакцинировался, болеют тяжело и формируют основную долю госпитализированных в городе.

Массовая вакцинация детей и подростков внесет значимый вклад в остановке пандемии коронавируса, отметил профессор вирусологии Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры