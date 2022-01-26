Ракова: Темпы вакцинации в Москве «неадекватны» в нынешней ситуации

По ее словам, ревакцинация в Москве проходит намного лучше, чем первичная вакцинация. Ракова напомнила, что те, кто не вакцинировался, болеют тяжело и формируют основную долю госпитализированных в городе.

Массовая вакцинация детей и подростков внесет значимый вклад в остановке пандемии коронавируса, отметил профессор вирусологии Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

