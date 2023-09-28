Ракова сообщила о снижении заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в Москве на 18% с начала недели
Ситуация с распространением вирусных инфекций в Москве стабилизировалась, она соответствует стандартным показателям для осеннего сезона. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Как отметила вице-мэр, сезон острых вирусных инфекций начался позже обычного и показал резкий рост числа заболевших. Систему здравоохранения Москвы готовили к работе в таких условиях, принятые меры позволили оказать помощь заболевшим в полном объеме и стабилизировать ситуацию.
«С начала недели заболеваемость ОРВИ среди детей снизилась на 29%, среди взрослых – на 7%. По COVID-19 ситуация также благоприятная: только за последние три дня мы фиксируем уменьшение количества заболевших на 5% среди взрослых и почти на 40% среди детей. В целом же с начала этой недели заболеваемость ОРВИ и COVID-19 в столице снизилась на 18%», – указала Ракова.
Заммэра добавила, что сейчас ОРВИ и коронавирус в большинстве случаев протекают в форме обычной простуды.
Ранее стало известно, что в столичных поликлиниках разделяют потоки пациентов, выделяя отдельный прием горожан с ОРВИ, организовано ношение масок. Кроме того, в Москве дополнительно усилили детские поликлиники, планово разворачивают койки в медучреждениях, начали плановую вакцинацию против гриппа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru