Ракова сообщила о снижении заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в Москве на 18% с начала недели

Ситуация с распространением вирусных инфекций в Москве стабилизировалась, она соответствует стандартным показателям для осеннего сезона. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, сезон острых вирусных инфекций начался позже обычного и показал резкий рост числа заболевших. Систему здравоохранения Москвы готовили к работе в таких условиях, принятые меры позволили оказать помощь заболевшим в полном объеме и стабилизировать ситуацию.

«С начала недели заболеваемость ОРВИ среди детей снизилась на 29%, среди взрослых – на 7%. По COVID-19 ситуация также благоприятная: только за последние три дня мы фиксируем уменьшение количества заболевших на 5% среди взрослых и почти на 40% среди детей. В целом же с начала этой недели заболеваемость ОРВИ и COVID-19 в столице снизилась на 18%», – указала Ракова.

Заммэра добавила, что сейчас ОРВИ и коронавирус в большинстве случаев протекают в форме обычной простуды.

Ранее стало известно, что в столичных поликлиниках разделяют потоки пациентов, выделяя отдельный прием горожан с ОРВИ, организовано ношение масок. Кроме того, в Москве дополнительно усилили детские поликлиники, планово разворачивают койки в медучреждениях, начали плановую вакцинацию против гриппа.

