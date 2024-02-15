Ракова сообщила о новом сервисе для увеличения прозрачности работы больниц Москвы
С 2024 года пациенты московских больниц смогут ознакомиться с информацией о своем лечении с личного смартфона. Пользователям также будут доступны все результаты анализов и назначения, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Буквально за месяц работы этого функционала мы зафиксировали уже более миллиона просмотров историй болезни», - добавила она.
По словам вице-мэра, внедрение подобной практики станет еще одним шагом на пути к открытости московской медицины. Она требует от московских врачей большей открытости и вовлеченности пациентов в процессы лечения, однако практика была воспринято позитивно. На данный момент информация о лечении доступна в новом разделе электронной медкарты «Мои госпитализации» на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».
Разработка нового функционала стала возможной благодаря цифровизации столичного здравоохранения. Внедрение Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) объединило все медучреждения в единый цифровой контур. В настоящее время в ЕМИАС создано порядка 22 миллионов электронных медкарт.
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