Ракова рассказала об уникальной коллекции костной патологии в новом музее Склифа

Новый музей патологоанатомического отделения с уникальной коллекцией, посвященной костной патологии, открылся в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 19 декабря. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, в музее будущие врачи смогут изучать морфологические проявления редких заболеваний, отслеживать динамику, фазы возникновения и развития патологических процессов.

«Сейчас для медработников и студентов доступна уникальная коллекция с образцами костной патологии. В нее вошли полноценные скелеты, отдельные кости, макроскопические и гистологические препараты, рентгеновские снимки и истории болезни с 30-х годов прошлого века», — подчеркнула Ракова.

Посвященная заболеваниям костей коллекция представляет особую ценность, в нее входят экспонаты, которым уже 100 лет: в частности, скелет страдавшей болезнью Педжета женщины. При этом заболевании кости деформируются и утолщаются. Течение болезни можно отследить по фотографиям пациентки.

Кроме того, в музее студенты медвузов, ординаторы и врачи узнают больше о родоначальниках научной школы патологической анатомии, в том числе руководителе патологоанатомической и судебно-медицинской службы Института Склифосовского Арсении Русакове. Также в учреждении с 30-х годов сохранилась коллекция, посвященная судебно-медицинской службе: акты вскрытий, фотографии, протоколы судебных заседаний и выездов, документы по истории развития службы. Кроме того, среди экспонатов представлены протоколы собраний московских прозекторов, подлинные документы и личные вещи патологоанатомов. Отдельные стенды музея посвящены Ирине Галанкиной и Ларисе Зиминой, посвятившим всю свою профессиональную жизнь отделу патологической анатомии НИИ Склифосовского.

Отделение патологической анатомии Института Склифосовского — крупный научно-практический центр столичной патологоанатомической службы, который проводит не только вскрытия, но и диагностику биопсийного и операционного материала для установления диагноза.

