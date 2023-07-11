Ракова рассказала о программе Московского урбанистического форума в Гостином дворе

В Москве с 1 августа по 10 сентября пройдет Московский урбанистический форум, где будут взаимодействовать представители бизнес-общества, организаций и экспертов социальной сферы. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что на форуме будут представлены «много разных и увлекательных для каждого посетителя форматов». Власти также расскажут о преображении социальной сферы и потенциальных изменениях в данном направлении.

«Мы стараемся не просто строить новые детские сады, больницы, внедрять уникальные цифровые технологии и закупать передовое оборудование. Мы стараемся менять культуру общения и отношение в каждом из наших учреждений, внедряем пациенто-ориентированный подход в медицине», - сказала Ракова.

На мероприятии можно будет посетить капсулу профессий, офис управления карьерой и даже изучить метанавыки человека будущего. На одной из площадок с помощью симулятора старости можно будет почувствовать себя пожилым человеком, и понять, с какими проблемами сталкиваются люди в этом возрасте.

На форуме также будет открыт Музей вредных привычек, также гостей ждут различные лекции, спикеры и открытые концерты.

