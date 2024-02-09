Ракова рассказала о новых программах кадрового центра «Профессии будущего»
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что столичный инновационный кадровый центр «Профессии будущего» заключил соглашения с центром индустрии образования Сбербанка «СберОбразование» и платформой Skillbox, сообщает пресс-служба московского правительства.
По её словам, в рамках партнёрства были открыты программы обучения в сфере информационных технологий: фронт- и бэкенд разработка на языках программирования Python, С++ и Java, а также тестирование информационных систем, анализ данных, графический дизайн.
Кроме того, доступно обучение профессиям финансового менеджера, бухгалтера, менеджера проектов в сфере управления, бизнес-аналитика, интернет-маркетолога, специалиста по продвижению, маркетинг-аналитика, дизайнера интерьера и одежды, а также в сферах кинопроизводства и анимации.
«Соглашение о партнёрстве даёт новые возможности... в повышении квалификации и приобретении новых востребованных навыков. Мы планируем развивать линейку совместных предложений и... стремимся к тому, чтобы обучение было максимально персонализированным и эффективным», — отметила директор Центра индустрии образования Сбербанка Наталья Журавлёва.
Сооснователь и директор по развитию образовательной платформы Skillbox Сергей Попков, в свою очередь выразил надежду, что в дальнейшем будут запущены ещё больше амбициозных проектов.
Ранее Ракова заявила, что родители школьников Москвы теперь могут выбирать горячее питание для детей в мобильном приложении «Дневник МЭШ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru