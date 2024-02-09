Ракова рассказала о новых программах кадрового центра «Профессии будущего»

По её словам, в рамках партнёрства были открыты программы обучения в сфере информационных технологий: фронт- и бэкенд разработка на языках программирования Python, С++ и Java, а также тестирование информационных систем, анализ данных, графический дизайн.

Кроме того, доступно обучение профессиям финансового менеджера, бухгалтера, менеджера проектов в сфере управления, бизнес-аналитика, интернет-маркетолога, специалиста по продвижению, маркетинг-аналитика, дизайнера интерьера и одежды, а также в сферах кинопроизводства и анимации.

«Соглашение о партнёрстве даёт новые возможности... в повышении квалификации и приобретении новых востребованных навыков. Мы планируем развивать линейку совместных предложений и... стремимся к тому, чтобы обучение было максимально персонализированным и эффективным», — отметила директор Центра индустрии образования Сбербанка Наталья Журавлёва.

Сооснователь и директор по развитию образовательной платформы Skillbox Сергей Попков, в свою очередь выразил надежду, что в дальнейшем будут запущены ещё больше амбициозных проектов.

Ранее Ракова заявила, что родители школьников Москвы теперь могут выбирать горячее питание для детей в мобильном приложении «Дневник МЭШ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

