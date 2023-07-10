Ракова рассказала о новой образовательной программе по высокотехнологичным методам диагностики в Кадровом центре Депздрава

Новая образовательная программа по высокотехнологичным методам диагностики стартовала в Москве для врачей флагманских центров больниц города. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, в рамках нового стандарта экстренной медпомощи флагманские центры московских больниц оснастили лучшим диагностическим, хирургическим и эндоскопическим оборудованием. Использование последнего требует высочайшего профессионализма медиков и постоянного совершенствования практических навыков.

«Поэтому для хирургов и эндоскопистов флагманских центров мы разработали новую образовательную программу по высокотехнологичным видам диагностики. Основной акцент в ней – совершенствовании практических навыков при помощи уникальных тренажеров Кадрового центра», – рассказала Ракова.

В программе детально рассмотрен алгоритм проведения высокотехнологичных методов диагностики – эзофагогастродуоденоскопии, колоноскопии, бронхоскопии, показания и противопоказания к эндоскопии. Слушатели могут в полной мере освоить образовательный материал благодаря интерактивным методам обучения. Продолжительность программы — 18 академических часов, успешно прошедшие обучение и итоговую аттестацию получат соответствующие баллы в системе непрерывного медицинского и фармацевтического образования (НМО).

Кадровый центр столичного Департамента здравоохранения проводит образовательные программы и тренинги для обучения специалистов флагманских центров больниц, которые создаются с учетом требований нового московского стандарта экстренной медпомощи. В разработке учебных материалов участвуют ведущие специалисты здравоохранения города. Медики могут актуализировать знания по основной специальности, рассмотреть отдельные клинические случаи. Кроме того, в образовательные программы включены вопросы для более эффективного взаимодействия различных специалистов при работе во флагманских центрах больниц.

