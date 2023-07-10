Ракова рассказала о новой образовательной программе по высокотехнологичным методам диагностики в Кадровом центре Депздрава
Новая образовательная программа по высокотехнологичным методам диагностики стартовала в Москве для врачей флагманских центров больниц города. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Как отметила вице-мэр, в рамках нового стандарта экстренной медпомощи флагманские центры московских больниц оснастили лучшим диагностическим, хирургическим и эндоскопическим оборудованием. Использование последнего требует высочайшего профессионализма медиков и постоянного совершенствования практических навыков.
«Поэтому для хирургов и эндоскопистов флагманских центров мы разработали новую образовательную программу по высокотехнологичным видам диагностики. Основной акцент в ней – совершенствовании практических навыков при помощи уникальных тренажеров Кадрового центра», – рассказала Ракова.
В программе детально рассмотрен алгоритм проведения высокотехнологичных методов диагностики – эзофагогастродуоденоскопии, колоноскопии, бронхоскопии, показания и противопоказания к эндоскопии. Слушатели могут в полной мере освоить образовательный материал благодаря интерактивным методам обучения. Продолжительность программы — 18 академических часов, успешно прошедшие обучение и итоговую аттестацию получат соответствующие баллы в системе непрерывного медицинского и фармацевтического образования (НМО).
Кадровый центр столичного Департамента здравоохранения проводит образовательные программы и тренинги для обучения специалистов флагманских центров больниц, которые создаются с учетом требований нового московского стандарта экстренной медпомощи. В разработке учебных материалов участвуют ведущие специалисты здравоохранения города. Медики могут актуализировать знания по основной специальности, рассмотреть отдельные клинические случаи. Кроме того, в образовательные программы включены вопросы для более эффективного взаимодействия различных специалистов при работе во флагманских центрах больниц.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Московском регионе руководителей медклиники задержали за выдачу фиктивных справок украинцам
- Глава IT-интегратора AWG Хачиян: 85% уехавших айтишников уже вернулись в Россию
- Экс-генсек НАТО Солана: Важно не допустить реального конфликта с Россией
- Baza: Избитого в Грозном адвоката Немова выписали из больницы
- В Китае шесть человек погибли после нападения мужчины с ножом на детсад
- Депутат Бессараб: доходы россиян вырастут из-за увеличения МРОТ
- В Екатеринбурге презентовали полностью российскую «Ласточку»
- Центробанк: Мошенники стали вызывать граждан на личный прием в Банк России
- Второй этап Tenzor International Cup 2023 определил победителей регаты
- Возвращение жителей в Шебекино, Новую Таволжанку и Архангельское приостановят на неделю
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru