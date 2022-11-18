Ракова: Проект по видеонаблюдению за новорожденными стартует еще в 3 больницах

Еще три перинатальных центра присоединились к пилотному проекту по видеонаблюдению за кроватками малышей, рожденных раньше положенного срока, это центры при ММКЦ «Коммунарка», ГКБ им. М.П. Кончаловского и ГКБ №29 им. Н.Э. Баумана. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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Таким образом, по ее словам, подобное видеонаблюдение есть уже в шести больницах. Ракова отметила, что сервис позволяет родителям, дети которых родились раньше срока либо имеют недостаточный вес, круглосуточно видеть своего малыша в режиме реального времени. Видеокамеры устанавливают в аппаратах, где находятся малыши в первые недели жизни.

«Родители высоко оценили сервис, он позволяет чувствовать себя спокойнее. Поэтому мы приняли решение распространить этот опыт на другие учреждения», - сказала Ракова.

Так, чтобы получить доступ к видео, одному из родителей необходимо написать заявление, указать в нем свое ФИО, дату рождения, паспортные данные, номер телефона и адрес электронной почты, куда придет ссылка на видеотрансляцию. Доступ к ней может предоставить заведующий отделением или лечащий врач после того, как проведет оценку состояния новорожденного.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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