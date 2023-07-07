Ракова пригласила москвичей на праздничные мероприятия ко Дню семьи, любви и верности
Социальные учреждения столицы подготовили праздничную программу для горожан всех возрастов ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. Пройдут десятки мероприятий: онлайн, на свежем воздухе и на городских площадках. Об этом рассказала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что в Москве живет 1,5 млн семей, в которых воспитывается почти 2,5 млн детей. По словам Раковой, городу важно поддерживать семьи и проводить для них мероприятия, чтобы москвичи могли хорошо провести досуг.
АКТИВНОСТИ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ И ОНЛАЙН-ВИКТОРИНЫ
В парке «Борисовские пруды» 7 июля особый семейный центр «Семь-Я» проведет фестиваль семейного творчества «Невозможное-возможно». В нем будут принимать участие семьи, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями. Отмечается, что для участников проведут мастер-классы и эстафету. Для зрителей будут доступны, в частности, фуд-корт, площадки с квестами, шоу мыльных пузырей и катание на пони.
В свою очередь в субботу, 8 июля, в 12:00 на главной сцене Измайловского парка Объединение многодетных семей столицы также проведет мероприятие в честь Дня семьи, любви и верности. Так, гости смогут поиграть в настольные игры, поучаствовать в мастер-классах, квесте и посмотреть концерт. В этот же день в парке в 18:00 будет проходить финал творческого проекта «Семейные ценности». Его победители вместе со звездами российской эстрады будут выступать на концерте в честь праздника на Солнечной эстраде Измайловского парка.
Для москвичей организуют и онлайн-мероприятия. В частности, специалисты Московской службы психологической помощи населению проведут вебинар «Семья: любовь и единство» 7 июля в 18:00. На вебинаре будут говорить о важности семейных ценностей. Участие в нем бесплатно, но нужно будет зарегистрироваться по ссылке.
Кроме того, 8 июля жителей приглашают к участию в интеллектуальной игре Дома детского творчества на Таганке. Для участников подготовили вопросы о семейной символике, произведениях и поговорках. А в литературной гостиной Дворца творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова» в этот же день дети вместе с родителями и ведущими поговорят о православных покровителях семей — святых Петре и Февронии Муромских.
МЕРОПРИЯТИЯ В ЦЕНТРАХ ГОСУСЛУГ И МОСКОВСКОГО ДОЛГОЛЕТИЯ
Центры московского долголетия также ждут москвичей и подготовили для них программы. В Центре московского долголетия «Митино» 8 июля в 11:00 стартует мастер-класс от клуба «Лоскутное шитье» по шитью прихваток с ромашкой. А в Центре московского долголетия «Десеновский» в 14:00 начнется концертная программа от клуба «Завалинка». Будут песни, частушки, можно будет также послушать аккардион.
В свою очередь в 14:30 в Центре «Жулебино» состоится концерт под названием «Любовь и верность – два крыла семьи». А в Центре «Братеево» 9 июля в 13:00 пройдет кулинарный мастер-класс по приготовлению печенья «Ромашка».
Центры госуслуг также подготовили праздничные программы. Так, во всех центрах госуслуг 8 июля все брачующиеся смогут получить магнитный постер «Правила нашего дома». Он отображает ряд негласных правил поведения всех членов семьи дома. На нем также имеется место для фотографии.
Кроме того, в центрах пройдут лекции и мастер-классы. В частности, 8 июля в 15:00 во Дворце госуслуг пройдет лекция от Главархива Москвы «Генеалогическое древо: как искать родословную?». А в 13:00 во флагманском офисе «Мои Документы» СЗАО посетители смогут пойти на мастер-класс «Семейный миниальбом». Каждый желающий сможет создать и оформить миниальбом по своему желанию.
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