Ракова пригласила москвичей на праздничные мероприятия ко Дню семьи, любви и верности

В свою очередь в субботу, 8 июля, в 12:00 на главной сцене Измайловского парка Объединение многодетных семей столицы также проведет мероприятие в честь Дня семьи, любви и верности. Так, гости смогут поиграть в настольные игры, поучаствовать в мастер-классах, квесте и посмотреть концерт. В этот же день в парке в 18:00 будет проходить финал творческого проекта «Семейные ценности». Его победители вместе со звездами российской эстрады будут выступать на концерте в честь праздника на Солнечной эстраде Измайловского парка.

Для москвичей организуют и онлайн-мероприятия. В частности, специалисты Московской службы психологической помощи населению проведут вебинар «Семья: любовь и единство» 7 июля в 18:00. На вебинаре будут говорить о важности семейных ценностей. Участие в нем бесплатно, но нужно будет зарегистрироваться по ссылке.

Кроме того, 8 июля жителей приглашают к участию в интеллектуальной игре Дома детского творчества на Таганке. Для участников подготовили вопросы о семейной символике, произведениях и поговорках. А в литературной гостиной Дворца творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова» в этот же день дети вместе с родителями и ведущими поговорят о православных покровителях семей — святых Петре и Февронии Муромских.

МЕРОПРИЯТИЯ В ЦЕНТРАХ ГОСУСЛУГ И МОСКОВСКОГО ДОЛГОЛЕТИЯ

Центры московского долголетия также ждут москвичей и подготовили для них программы. В Центре московского долголетия «Митино» 8 июля в 11:00 стартует мастер-класс от клуба «Лоскутное шитье» по шитью прихваток с ромашкой. А в Центре московского долголетия «Десеновский» в 14:00 начнется концертная программа от клуба «Завалинка». Будут песни, частушки, можно будет также послушать аккардион.

В свою очередь в 14:30 в Центре «Жулебино» состоится концерт под названием «Любовь и верность – два крыла семьи». А в Центре «Братеево» 9 июля в 13:00 пройдет кулинарный мастер-класс по приготовлению печенья «Ромашка».