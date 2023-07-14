Ракова: Популярность Института профобразования работников соцсферы выросла в два раза

Столичный Институт дополнительного профессионального образования отмечает 15-летний юбилей. За время работы ИДПО около 60 тысяч человек стали участниками образовательных программ, сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

На сегодняшний день институт предлагает более 70 образовательных программ. Если в 2018 году дополнительное образование в ИДПО получали около четырех тысяч человек в год, то сегодня эта цифра увеличилась в два раза, отметила она.

Институт предлагает более 70 образовательных программ, среди которых «Особенности работы с пожилыми людьми», «Практические социально-бытовые навыки по уходу на дому», «Оказание услуг ранней помощи» и так далее.

Программы института представлены в онлайн, офлайн и гибридном формате. Основа обучения – практикоориентированный подход. Институт занимается не только подготовкой специалистов, но и руководителей учреждений соцзащиты Москвы.

