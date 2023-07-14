Ракова: Популярность Института профобразования работников соцсферы выросла в два раза
Столичный Институт дополнительного профессионального образования отмечает 15-летний юбилей. За время работы ИДПО около 60 тысяч человек стали участниками образовательных программ, сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
На сегодняшний день институт предлагает более 70 образовательных программ. Если в 2018 году дополнительное образование в ИДПО получали около четырех тысяч человек в год, то сегодня эта цифра увеличилась в два раза, отметила она.
Институт предлагает более 70 образовательных программ, среди которых «Особенности работы с пожилыми людьми», «Практические социально-бытовые навыки по уходу на дому», «Оказание услуг ранней помощи» и так далее.
Программы института представлены в онлайн, офлайн и гибридном формате. Основа обучения – практикоориентированный подход. Институт занимается не только подготовкой специалистов, но и руководителей учреждений соцзащиты Москвы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Собянин: Московский транспорт бесплатно перевез почти полмиллиона детей в музеи и выставочные залы
- Запашный: облитый водой в цирке зритель довольный ушел с билетами на новое шоу
- Зампред Совбеза Медведев посетил полигон Тоцкий в Оренбургской области
- Песков: Власти принимают меры для защиты экономики РФ из-за агрессии Запада
- Зеленский: угроза нападения на Украину со стороны Белоруссии отсутствует
- Депутаты Рады призвали президента Грузии помиловать Саакашвили
- Семьи погибших при создании укреплений в приграничных регионах получат по 5 млн рублей
- Актриса Татьяна Васильева сообщила, что находится дома и чувствует себя хорошо
- В России возбудили дела против 178 иностранцев, воюющих на стороне ВСУ
- Песков: Кремль продолжит отстаивать права российских спортсменов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru