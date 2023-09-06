Ракова поделилась опытом Москвы по повышению доверия в социальной сфере

В Москве для улучшения различных социальных направлений продолжается развитие инфраструктуры и использование цифровых технологий, заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

«Базовым условием является развитие инфраструктуры. По мнению экспертов, без опережающих должгосрочных вложений […] невозможно совершить прорыв», - сказала она.

Москва за прошедшие четыре года вышла на уровень инвестиций в развитие инфраструктуры социальной отрасли в 30%, добавила заммэра.

Она добавила, что улучшения в социальной сфере проще реализовывать в эпоху ИТ-технологий, потому что ИИ помогает сконцентрироваться на главном и позволяет больше общаться.

