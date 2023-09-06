Ракова поделилась опытом Москвы по повышению доверия в социальной сфере
В Москве для улучшения различных социальных направлений продолжается развитие инфраструктуры и использование цифровых технологий, заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
«Базовым условием является развитие инфраструктуры. По мнению экспертов, без опережающих должгосрочных вложений […] невозможно совершить прорыв», - сказала она.
Москва за прошедшие четыре года вышла на уровень инвестиций в развитие инфраструктуры социальной отрасли в 30%, добавила заммэра.
Она добавила, что улучшения в социальной сфере проще реализовывать в эпоху ИТ-технологий, потому что ИИ помогает сконцентрироваться на главном и позволяет больше общаться.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Верховный суд разрешил пьяным сидеть за рулем припаркованных машин
- Новый министр обороны Британии перепутал ВМС с ВВС
- Участники саммита АСЕАН призвали к ядерному и космическому разоружению
- В Румынии обнаружили элементы российского дрона
- Новый глава Минобороны Украины пообещал сделать все для «возвращения» территорий
- Блогер Wylsacom призвал родителей не экономить на пауэрбанках для детей
- Участие в ДЭГ с иностранных IP-адресов будет невозможно
- Далай-лама заявил, что хочет дожить до 110 лет
- «Фонтанка»: призывников предупредили об увеличении срока службы
- Харрис признала возможность принятия на себя поста президента США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru