Ракова: Парковки возле трех московских поликлиник изменят правила работы

По ее словам, в рамках пилотного проекта Депздрава и Дептранса пациенты поликлиник Москвы смогут бесплатно оставлять на стоянке машину на время посещения врача или прохождения исследований. Ракова отметила, что после того, как пройдет два часа, начнет действовать повышенный тариф.

Так, пилотный проект затрагивает 12 парковочных мест, которые будут отмечены специальными синими информационными щитами. Участники проекта: филиал № 2 детской городской поликлиники №38, филиал № 2 поликлиники №46, а также филиал № 2 детской городской поликлиники №91.

