Ракова: Москвичи смогут посетить крупнейшую инфекционную больницу России на эксклюзивной экскурсии

Заммэра отметила, что экскурсии в медицинские учреждения пользуются популярностью у москвичей. С 1 по 8 декабря экскурсантам покажут новый лечебно-диагностический комплекс инфекционной клинической больницы № 1. В первые дни посетителям продемонстрируют иммерсивное шоу.

С 1 по 3 декабря посетители ИКБ №1 смогут сами побывать в роли врачей и спасти жизнь «пациента». Экскурсантам расскажут о лечении инфекционных заболеваний, системе мельцеровских боксов, покажут операционную, родильный блок и многое другое.

На экскурсии «Тайная жизнь больницы» продемонстрируют, как при помощи инновационной системы проводят техническое обеззараживание сточных вод.

Посетить открытые экскурсии можно бесплатно. Для этого нужна предварительная запись на сайте столичного департамента здравоохранения.

