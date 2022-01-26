Ракова допустила введение дополнительных антиковидных мер

Дополнительные антиковидные ограничения могут быть введены в Москве в случае ухудшения ситуации с госпитализацией и ростом заболеваемости. Об этом заявила заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщает РИА Новости.

Анастасия Ракова: Пандемия ускорила цифровизацию социальной сферы Москвы

Ракова отметила, что сейчас в столичных больницах свободно 42% коек для больных коронавирусом. Заместитель мэра подчеркнула, что московские власти готовы к росту числа госпитализаций из-за распространения омикрон-штамма.

Ранее Ракова заявила, что 80% заражений в российской столице приходится на «омикрон», растет также заболеваемость ОРВИ.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: picuki.com/akademicheskiymedia
ТЕГИ:МоскваКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры