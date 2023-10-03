Ракова: 35 молочно-раздаточных пунктов открылись в Москве с начала года после ремонта по новому стандарту

После завершения работ в рамках программы обновления в Москве открылись еще 26 молочно-раздаточных пунктов. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, в молочно-раздаточных пунктах не просто обновляют помещения, но и внедряют современные решения, чтобы горожане могли получать продукты в комфортных условиях.

«Мы завершили работы в еще двадцати шести молочно-раздаточных пунктах. Всего в программу ремонта в 2023 году включен 61 пункт. Еще 23 молочные кухни мы отремонтировали в предыдущие два года. Таким образом, по новому стандарту работают уже 58 пунктов», – указала Ракова.

Семь обновленных пунктов находятся в Северо-Восточном административном округе, по четыре – в Восточном и Южном, по три – в Юго-Восточном и Северо-Западном , два – в Центральном административном округе. Кроме того, по одному молочно-раздаточному пункту расположены в ЗАО, ЮЗАО и ЗелАО.

В помещениях заменены окна, двери, сантехника, установлены новые системы пожарной безопасности и кондиционирования. Внутреннюю отделку пунктов выполнили из современных материалов в общей стилистике с детскими поликлиниками, которые отремонтировали по новому стандарту. В обновленных пунктах создали единую систему навигации: фасадные таблички с информацией, маркеры стоек «Пункт выдачи» и функциональных помещений. Работы провел столичный Департамент здравоохранения.

В Москве действует более 200 пунктов выдачи, где выдают бесплатные продукты питания для беременных женщин, детей до 3 лет, кормящих матерей в первые 6 месяцев после родов, детей до 7 лет из многодетных семей, детей с хроническими заболеваниями младше 15 лет и инвалидов. Для получения льготной продукции необходимы постоянная регистрация в Москве, городской полис ОМС, кроме того, нужно быть прикрепленным к столичной поликлинике или женской консультации.

