«Радостно хайпующие». Соловьёв наехал на защитников Устинова
Телеведущий Владимир Соловьев, известный непримиримой позицией в адрес участников несогласованных акций в центре Москвы, готов оплатить услуги адвоката актеру Павлу Устинову, который приговорен к 3,5 года лишения свободы. Свое обращение журналист опубликовал в личном Telegram-канале.
При этом Соловьёву не понравилось поведение многочисленных защитников Устинова. Телеведущий назвал их «радостно хайпующими». По его мнению, они не думают о самом осужденном. Таким образом Соловьёв отреагировал на волну критики, которая накрыла его накануне после того, как он в своей циничной манере раскритиковал тех, кто вступился за актёра.
Приговор 24-летнему Устинову был вынесен 16 сентября Тверским судом Москвы. Актёра признали виновным в нанесении увечья ОМОНовцу при задержании. При этом суд не принял во внимание видеозаписи, из которых следует, что молодой человек не оказывал никакого сопротивления силовикам. После оглашения приговора в защиту Павла Устинова выступили множество известных личностей.
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