Работы на пешеходном переходе на Лермонтовском проспекте перешли в завершающую стадию
Строительство пешеходного перехода на Лермонтовском проспекте в Москве выходит на завершающий этап. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
«Сейчас проводится монтаж внутренних инженерных систем и отделка внутренних помещений пешеходного перехода», – уточнил глава департамента.
По его словам, новое сооружение поможет жителям, в том числе маломобильным гражданам, добраться до станции «Косино» Московского метрополитена и остановочного пункта Рязанского направления МЖД.
Протяженность подземного перехода превышает 47 метров. Его ширина – 4 метра, а высота – 2,3 метра. Со стороны Лермонтовского проспекта и платформы «Косино» обустроены лестничные сходы и пандусы для маломобильных групп населения.
Загрутдинов напомнил, что в 2023 году за счет средств городского бюджета планируется построить в Москве около 20 пешеходных переходов.
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