Работы на пешеходном переходе через пути МЦД выполнены на 65%
Подземный пешеходный переход под путями Московского центрального диаметра и Дмитровским шоссе построен на 65%, сообщил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
«Проектом предусмотрено строительство подземного пешеходного перехода длиной тоннельной части более 80 метров, в том числе, монтаж трёх лестничных сходов и трёх лифтов», – добавил он.
На данный момент на объекте проводят армирование и бетонирование стен тоннельной части. Помимо строительства пешеходного перехода, запланирована перекладка инженерных коммуникаций. По контракту предусмотрено проведение строительных работ до декабря 2024 года, однако завершить их планируют уже летом 2024 года.
Новый переход свяжет между собой Тимирязевский и Бутырский районы. Строительство объекта позволит обеспечить безопасное передвижение пешеходов через Дмитровское шоссе и железнодорожные пути Савеловского направления ОАО «РЖД».
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