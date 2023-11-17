Работодателям посоветовали оценивать потенциал сотрудников в три этапа

Работодателям важно проводить оценку потенциальных возможностей сотрудников на нескольких этапах, заявила сооснователь «Академии профессионального коучинга 5 Prism» Ольга Рыбина.

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На первом этапе эксперт рекомендовала выбирать тех претендентов, чей потенциал наиболее соответствует должностным обязанностям. Когда возникает необходимость повышения сотрудника, нужно оценивать его возможности с точки зрения соответствия руководящей должности, посоветовала Рыбина.

Коуч отметила, что компаниям важно формировать кадровый резерв. В банк данных нужно заносить сведения о потенциале сотрудника и на какие должности он может рассчитывать, сказала эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила дать возможность трудоустраиваться на постоянной основе подросткам, которые окончили 9-й класс и получают среднее профессиональное образование, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
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