Работодателям посоветовали оценивать потенциал сотрудников в три этапа
Работодателям важно проводить оценку потенциальных возможностей сотрудников на нескольких этапах, заявила сооснователь «Академии профессионального коучинга 5 Prism» Ольга Рыбина.
На первом этапе эксперт рекомендовала выбирать тех претендентов, чей потенциал наиболее соответствует должностным обязанностям. Когда возникает необходимость повышения сотрудника, нужно оценивать его возможности с точки зрения соответствия руководящей должности, посоветовала Рыбина.
Коуч отметила, что компаниям важно формировать кадровый резерв. В банк данных нужно заносить сведения о потенциале сотрудника и на какие должности он может рассчитывать, сказала эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила дать возможность трудоустраиваться на постоянной основе подросткам, которые окончили 9-й класс и получают среднее профессиональное образование, передает «Радиоточка НСН».
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