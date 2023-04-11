Работодатели и вузы через «Госуслуги» будут предоставлять сведения о военнообязанных

Работодатели и вузы через «Госуслуги» будут предоставлять сведения о военнообязанных, необходимые для постановки на воинский учет, следует из поправок к закону.

Новость дополняется.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:ВоенкоматыПризывПризывникиГосуслуги

Горячие новости

Все новости

партнеры