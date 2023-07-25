Работа по проекту о похоронном деле в РФ возобновят осенью

Работа над проектом о похоронном деле в Российской Федерации, как предполагается, возобновиться ближайшей осенью. Такие сроки назвал РИА председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов.

Он уточнил, что проект будет, по сути, внесён в нижнюю палату парламента заново – после переработки документов, которые уже имеются на сегодня. Новый вариант призван полностью заменить действующий с 1996 года закон «О погребении и похоронном деле».

Предыдущую версию законодательной новеллы вносили на рассмотрение весной прошлого года. Тогда министерство строительства и ЖКХ дало положительный отзыв. Новый закон, в частности, должен решить проблему с черными ритуальными агентами, улучшить качество похоронных услуг, прояснить ценообразование, обеспечить инвентаризацию кладбищ.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», последнее время россияне всё чаще отказываются от услуг по благоустройству могил на кладбищах из-за роста цен.

