Работа по проекту о похоронном деле в РФ возобновят осенью
Работа над проектом о похоронном деле в Российской Федерации, как предполагается, возобновиться ближайшей осенью. Такие сроки назвал РИА председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов.
Он уточнил, что проект будет, по сути, внесён в нижнюю палату парламента заново – после переработки документов, которые уже имеются на сегодня. Новый вариант призван полностью заменить действующий с 1996 года закон «О погребении и похоронном деле».
Предыдущую версию законодательной новеллы вносили на рассмотрение весной прошлого года. Тогда министерство строительства и ЖКХ дало положительный отзыв. Новый закон, в частности, должен решить проблему с черными ритуальными агентами, улучшить качество похоронных услуг, прояснить ценообразование, обеспечить инвентаризацию кладбищ.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», последнее время россияне всё чаще отказываются от услуг по благоустройству могил на кладбищах из-за роста цен.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru