Пятиэтажку в Новосибирске признали аварийной после взрыва газа

Локоть отметил, что многоэтажка восстановлению не подлежит, накануне получено соответствующее решение комиссии. Дом расселят до 2024 года.

Взрыв газа в пятиэтажном жилом доме в Новосибирске произошел 9 февраля. В результате обрушились два подъезда здания. В результате ЧП погибли 14 человек, девять человек пострадали.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Суд арестовал двух обвиняемых по делу, сообщает НСН.

