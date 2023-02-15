Пятиэтажку в Новосибирске признали аварийной после взрыва газа

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть признал аварийным дом, пострадавший от взрыва бытового газа, сообщили в пресс-службе мэрии.

Семьи погибших при взрыве газа в доме в Новосибирске получат по 1 млн рублей

Локоть отметил, что многоэтажка восстановлению не подлежит, накануне получено соответствующее решение комиссии. Дом расселят до 2024 года.

Взрыв газа в пятиэтажном жилом доме в Новосибирске произошел 9 февраля. В результате обрушились два подъезда здания. В результате ЧП погибли 14 человек, девять человек пострадали.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Суд арестовал двух обвиняемых по делу, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Николаев
ТЕГИ:ПроисшествияВзрыв ГазаНовосибирск
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