Пятиэтажку в Новосибирске признали аварийной после взрыва газа
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть признал аварийным дом, пострадавший от взрыва бытового газа, сообщили в пресс-службе мэрии.
Локоть отметил, что многоэтажка восстановлению не подлежит, накануне получено соответствующее решение комиссии. Дом расселят до 2024 года.
Взрыв газа в пятиэтажном жилом доме в Новосибирске произошел 9 февраля. В результате обрушились два подъезда здания. В результате ЧП погибли 14 человек, девять человек пострадали.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Суд арестовал двух обвиняемых по делу, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+13 436 / сут.
Умерли
396 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+12 071 / сут.
- «Тучи мракобесия!»: В Совфеде оценили гонения в Польше выпускников МГИМО
- Лавров заявил, что Россия планирует ввести безвизовый режим с 11 странами
- СБУ подозревает «Ростех» в попытке сокрытия активов на Украине
- В ЕС создадут орган по использованию замороженных российских активов в интересах Украины
- Командование ВСУ допустило тактическое отступление из Артемовска
- СМИ назвали имя нового главаря «Аль-Каиды»*
- В Госдуме назвали неэффективной идею создания накопительных счетов для детей в России
- У 15 депутатов выявили COVID-19 перед посланием Путина
- Курс евро превысил 80 рублей
- Пятиэтажку в Новосибирске признали аварийной после взрыва газа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru