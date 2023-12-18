Пять жилых корпусов появятся по программе реновации на севере Москвы

Пять жилых корпусов в рамках программы реновации появятся к 2025 году в Старокоптевском переулке (район Коптево, САО). Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Отмечается, что четыре корпуса соединят стилобатом, также строители оборудуют подземный паркинг. На фасадах появятся корзины для кондиционеров, а входные группы украсят витражами.

Из 864 квартир 15 оборудуют для маломобильных москвичей — расширят дверные проемы и коридоры и установят специальную сантехнику. Во всех жилых помещениях выполнят соответствующую столичным стандартам реновации улучшенную отделку.

На нежилых первых этажах будут находиться вестибюли жилой части, лифтовые холлы, почтовые ящики, технические помещения, помещения для инвентаря. Лифты оборудуют тактильными и визуальными средствами информации.

Кроме того, строители благоустроят и озеленят придомовую территорию.

